Michel Cymes : bagues, appareil, gouttière... Comment avoir les dents bien alignées

Dans cet épisode, Michel Cymes s'intéresse aux adeptes d'un alignement dentaire parfait. On voit de plus en plus d'adultes porter des appareils dentaires ou des gouttières pour corriger un problème d'alignement.

Ce dernier est le fruit de l'ADN mais pas seulement. Certains comportements favorisent l'anarchie dentaire : trop sucer son pouce et oublier de remplacer une dent peuvent semer le désordre dans votre dentition.

Pour corriger cela, deux options s'offrent à vous, des bagues ou une gouttière. Ce n'est pas le même budget et plusieurs options sont proposées en fonction de votre situation. Le traitement peut s'étirer de six mois à deux ans.

Tous les jours, Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin s'intéresse à votre hygiène buccale et vous livre des conseils pour préserver vos dents.

>> Ça va beaucoup mieux. Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Ça va beaucoup mieux, c’est désormais 5 épisodes par semaine et une émission hebdomadaire le dimanche de 9h15 à 10h sur RTL.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info