Michel Cymes : le bon gras rend intelligent, mais comment s'y retrouver ?

ALIMENTATION - 1/5. Comment s'y retrouver entre les bonnes et les mauvaises graisses ?

Dans cet épisode, Michel Cymes s'intéresse au cerveau, qui a besoin d'être alimenté en lipides, les fameux acides gras, pour tourner à plein régime. Mais il faut commencer par faire le tri entre les bonnes et les mauvaises graisses.

À commencer par les acides gras polyinsaturés, que l'on trouve dans le maquereau, le hareng, la sardine, le saumon, la truite et les anchois mais aussi dans les graines de lin et de chanvre. Le cerveau est aussi friand des acides gras mono-insaturés, présents dans les noix, les amandes, l'avocat, l'huile de colza et l'huile d'olive.

En revanche, méfiez-vous des acides gras saturés, qui ont pour effet de rigidifier la membrane des neurones, très présents dans l'huile de coco, de l'huile de palme, des fritures, des pâtisseries industrielles, du beurre, des fromages, de la charcuterie et des chips. Les acides trans sont aussi à éviter, dans des produits transformés comme les pizzas, les viennoiseries ou les quiches.

Tous les jours, Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin s'intéresse à votre alimentation et vous livre ses conseils pour limiter les excès et contrôler vos apports.

