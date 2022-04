Michel Cymes : l'épilation favorise-t-elle les infections sexuelles ?

Dans cet épisode, Michel Cymes s'intéresse au lien entre l'épilation et le risque de contracter une maladie sexuellement transmissible. Certaines études évoquent un risque trois fois et demi supérieur à nombre égal de partenaires et à fréquence égale de rapports intimes. Même s'il convient de rester prudent et de ne pas surinterpréter ces données, le médecin en tire tout de même plusieurs enseignements.

La corrélation entre infection et épilation peut s'expliquer par le fait que l'épilation ne fait pas disparaître les follicules pileux, mais les laissent à découvert, en proie aux irritations et au développement de plaies microscopiques. Autre élément objectif : les organes génitaux disposent d'un environnement favorable au développement de bactéries. Les autres explications sont à retrouver dans ce nouvel épisode de "Ça Va Beaucoup Mieux".

