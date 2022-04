Michel Cymes : pourquoi il ne faut pas s'épiler avant la puberté

Il existe différents moyens, plus ou moins douloureux, pour se faire épiler le maillot

Dans cet épisode, Michel Cymes s'intéresse à la question de l'épilation des jeunes. Le médecin conseille de ne pas toucher aux poils avant la puberté, qui survient généralement chez les jeunes filles quand elles ont 10 ou 11 ans. Dans le cas où la pilosité est un problème, il est préférable de privilégier une décoloration ou d'utiliser une crème dépilatoire, qui va dissoudre le poil, plutôt que de l'arracher et de détruire la racine.

Dans le même ordre d'idée, il est recommandé de ne pas envisager d'épilation définitive avant 20 ans. D'abord, car cette opération représente une somme importante, ensuite car la pilosité est encore instable à cet âge-là et que cela pourrait s'avérer contre-productif et provoquer une repousse plus importante.

Tous les jours, Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin s'intéresse à votre pilosité et vous livre ses conseils pour éviter les problèmes.

