Comment freiner la prolifération du moustique tigre cet été ?

publié le 30/06/2019 à 13:10

Il est devenu l'un de nos ennemis de l'été, il est présent dans 55 départements français et il sévit partout : dans le sud, mais aussi en Île-de-France, dans le Centre ou encore en Alsace. Le moustique tigre peut être le transmetteur de plusieurs virus et des actions sont organisées pour y faire face.

À Toulouse, des habitants ont créé la Brigade du Tigre après deux étés où les attaques se sont multipliées, dans le quartier de Saouzelong. Deux femmes retraités, Isabelle et Yvonne, décident alors de prendre la tête de la résistance. "La particularité du moustique tigre, c’est qu'il pique toute la journée, contrairement à l'autre moustique, témoigne Isabelle. "Il se déplace lentement et au ras du sol", ajoute Yvonne. L'alerte est donnée sous la forme de mails et de réunions dans les bars du quartier pour informer et conseiller les habitants.

La Brigade se déplace chez les particuliers qui le demandent. Marco a vécu un véritable enfer l'été dernier : "Je restais un quart d'heure dans le jardin et j'avais 30 piqûres de moustiques sur les jambes. C'est bien d'essayer de les limiter", confie t-il. "Les feuilles mortes qui stagnent avec le lierre, ce sont des nichoirs idéales pour les adultes, explique l'une des fondatrices de la Brigade. Comme ils se développent en trois jours, ils pondent et, trois jours après, vous avez 200 moustiques", ajoute t-elle.

La solution est de poser un piège à larves, comme un petit sceau, qui attire les femelles. Les larves sont piégées et ne peuvent pas se développer. Il coûte une vingtaine d'euros. Avec ces pièges et un peu de nettoyage, l'été de Marco devrait être un peu plus tranquille.