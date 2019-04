et Claire Gaveau

publié le 27/01/2019 à 06:30

Les célèbres notes d'Harry Potter pour signifier le début de la lecture. Chaque vendredi, à 13h35 dans le collège Émile Roux du Cannet, cet air signifie le début d'une pause-lecture d'une dizaine de minutes, imposée par l'établissement et suivie par tous, élèves comme enseignants.



"La documentaliste a mis en place dans chaque classe des caisses avec des livres et des revues à dispositions pour ceux qui n'auraient pas apporté des ouvrages personnels", précisele site du rectorat de Nice.

La mesure qui doit promouvoir la lecture a été suggérée par le ministère de l'Éducation nationale. L'objectif est d'inciter les élèves et l'ensemble du personnel à tout arrêter pendant 15 minutes pour retrouver le goût des livres. "Le but est d'être en reconnexion avec soi-même et de redécouvrir les gestes de la lecture plaisir", explique Emmanuel Ethis, recteur de l'académie de Nice.

Roman, BD, magazine... Les élèves choisissent ce qu'ils veulent car seule la lecture est obligatoire. Si cette mesure a été difficilement mise en place au début, elle rencontre aujourd'hui un succès certain. "Ça apaise", dit une première collégienne. "Ça nous aide dans notre scolarité", dit une seconde élève du collège du Cannet.



Et cet établissement n'est pas le seul à avoir instauré ce moment de lecture. Au total, une quarantaine de l'académie de Nice sont comptabilisés alors que d'autres devraient suivre dès la rentrée prochaine. Avant de devenir une habitude partout en France ?