Michel Cymes explique en quoi votre vue peut causer des maux de tête

publié le 05/07/2019 à 09:41

Il y a 1000 raisons pour lesquelles vous pouvez avoir mal à la tête. Cela va de la soirée un peu trop arrosée à la surcharge de travail, en passant par l'abus des écrans ou une hydratation insuffisante. Il est une raison à laquelle on ne pense pas forcement, et qui pourtant peut expliquer bien des choses.

Si vous avez régulièrement mal, il se peut que vous ayez un problème de vue qui n'ait pas été corrigé. Mais quel est le lien ? Si vous êtes un rien myope, un peu presbyte, légèrement astigmate ou que vous souffrez d'un strabisme, même subtil, il y a fort à parier que vous passiez vos journées à réajuster votre vue et à compenser pour y voir plus clair.



Sans réellement vous en rendre compte, c'est devenu une sorte de réflexe, vous passez votre temps à forcer et quand on force, à un moment donné, on fatigue. Ils viennent de là vos maux de tête : de votre propension à faire des efforts permanents avec vos yeux.