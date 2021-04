Michel Cymes : comment tester soi-même son sens de l'équilibre ?

publié le 29/04/2021 à 10:34

Tout comme la souplesse et la musculature, un bon sens de l’équilibre est essentiel à notre bien-être et nous permet d’envisager qu’on vieillira dans de bonnes conditions. Passé un certain âge, si votre équilibre vient à défaillir, ça peut se traduire par des chutes et plus on vieillit, moins les chutes sont indiquées. Parce qu’autant, à 20 ans, on se relève, autant à 70 ans ça peut se terminer sur une civière et dans le plâtre.

Et pour tester son équilibre, on peut faire des tests soi-même. J’en ai trois à vous proposer pour ce matin. Premier exercice : vous êtes debout. Vous écartez les bras. Vous calez votre pied gauche sur votre genou droit (ou vice-versa). Et vous fermez les yeux.

Une fois dans cette position qui rappelle celle du flamand rose, on attend ! Si vous tenez plus de 10 secondes comme ça, sur une jambe (les yeux fermés et les bras écartés je le rappelle), c’est bien. Si vous tenez moins de 10 secondes, vous avez perdu.

Deuxième exercice, maintenant : vous tracez une ligne droite sur le sol. Fixez bien la ligne puis fermez les yeux. Ensuite, vous marchez environ 5 mètres, droit devant vous.

Si vous avez un bon équilibre, normalement, vous ne devriez pas dévier de la ligne.

Vous pouvez même faire cet exercice à cloche-pied. C’est plus difficile mais si vous restez dans l’axe, bravo.

Et le troisième exercice : vous faites l’avion ! Concrètement, vous êtes en appui sur une jambe. Vous écartez les bras. Vous basculez lentement votre buste vers l’avant

Que faire en cas d'échec

L’idée, c’est de faire une sorte de "T" majuscule avec votre corps, en étant le plus horizontal possible de la tête aux orteils et, ensuite, de fléchir un peu la jambe d’appui. Si vous parvenez à tenir dans cette position, c’est une bonne nouvelle pour votre équilibre…

Des exercices, il en existe beaucoup d’autres mais disons que si vous passez le test de ces trois-là, vous pouvez être rassuré.

Si vous échouez à un seul de ces tests, ça passe. Mais si vous êtes "à la rue total", il va falloir se ressaisir. Et comment on se ressaisit ? Eh bien précisément en effectuant les exercices que je viens de vous décrire ! Entrainez-vous, faites-le régulièrement. À un moment, ça finira par payer.

Si vous êtes découragés, revenez à des choses encore plus basiques comme faire des flexions de jambes voire de petites flexions sur une seule jambe. Vous pouvez même investir une trentaine d’euros dans un plateau de Freeman ou un Balance Board. Ce sont des surfaces qui reposent sur une forme arrondie. C’est instable quand vous montez dessus mais ça fait travailler votre proprioception.

Tout cela contribuera à vous muscler et vous sera bénéfique parce que pour jouir d’un bon équilibre, il faut avant tout avoir des jambes solides.