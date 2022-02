Michel Cymes : comment prendre soin de sa peau aux sports d'hiver

Le premier de vos écrans protecteurs c’est bien évidemment votre peau et ce n’est pas vous apprendre un truc extraordinaire que de vous dire que vous devez la protéger et suivre quelques conseils pour passer l’hiver sans y laisser votre peau justement.



Et avant de parler de la peau des grands, on va parler de celle des tous petits : leur peau est très fragile et c’est quand ils sont petits qu’on leur prépare un bon ou un mauvais capital peau : vous devez les barbouiller abondamment de crème protectrice hiver, en insistant sur les lèvres et les joues avant une balade à pied ou à vélo ou, et c’est d’actualité, avant une journée de ski.



Même topo pour les adultes. Au froid, au ski par exemple, n’oubliez pas de vous protéger les oreilles, le contour des yeux et la raie des cheveux. Si vous ne portez pas de bonnet, protégez-vous aussi la nuque. En ski, pas de négociation possible : vous mettez un casque. Le dramatique accident de Gaspard Ulliel, disparu il y a quelques jours, aura, j’espère, fini de convaincre les réticents.

Pensez aussi à vous hydrater

Autre chose : Pendant tout l’hiver, même si la soif se fait moins sentir, buvez au moins 1,5 litre de liquide par jour. Je dis liquide parce que vous pouvez boire de l’eau bien sûr mais aussi du thé par exemple. Certains cyclistes ou skieurs de fond emmènent avec eux une boisson qui est à la fois agréable à boire et qui est ultra vitaminée : ils mélangent du thé, une orange pressée et du miel. Je vous assure, essayez et vous m’en direz des nouvelles. Cette bonne hydratation sera bénéfique pour votre peau et son élasticité.



A la maison, lorsque vous rentrez après avoir passé plusieurs heures dans le froid, ne poussez pas trop le chauffage et pensez à humidifier l’atmosphère pour atténuer le choc subi par votre peau entre le froid extérieur et la chaleur à l’intérieur de votre maison.



Et puis si j’osais je dirais que vous devez prendre des gants avec vos mains : vous devez par exemple les sécher immédiatement après les avoir lavées parce qu’elles redoutent vraiment l’humidité lorsqu’il fait froid.