Michel Cymes : 3 troubles qui vous conduisent trop facilement à recourir aux médicaments

Dans cet épisode, Michel Cymes s'intéresse aux personnes qui ont systématiquement recourt aux médicaments. Or, dans certaines situations, il y a bien mieux à faire. Le médecin prend l'exemple des brûlures d'estomac, pour lesquelles sont souvent prescrits des inhibiteurs de la pompe à neutrons qui présentent des risques d'effets secondaires.

En réalité, il est possible d'agir en changeant simplement vos habitudes alimentaires avec des repas moins copieux et moins arrosés et en prenant le temps de manger plus lentement. Idem pour les insomnies.

À la place des bénzodiazépines, revoyez plutôt votre hygiène du sommeil en vous couchant à heures fixes et en limitant les écrans. La même démarche est valable pour les problèmes de vessie.

Tous les jours, Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin s'intéresse aux médicaments et vous livre ses conseils pour bien les utiliser.

>> Ça va beaucoup mieux. Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Ça va beaucoup mieux, c’est désormais 5 épisodes par semaine et une émission hebdomadaire le dimanche de 9h15 à 10h sur RTL.