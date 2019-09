Les conseils de Michel Cymes pour avoir des dents bien alignées

publié le 05/09/2019 à 09:56

À tous les adeptes d’un alignement dentaire parfait, dont il faut reconnaître que c’est un paramètre qui peut compter quand on concourt pour le titre du plus beau sourire. Une denture régulière, personne ne dira le contraire, c’est agréable.

De plus en plus d’adultes le pensent, puisqu’on en voit de plus en plus qui portent des bagues voire une gouttière. C’est même parfois le cas de certains seniors, alors qu’il y a encore quelques années, c’était le privilège quasi-exclusif des adolescents…

Mais d’où vient ce problème d'alignement ? Principalement de votre ADN, donc de Papa et Maman. Si Papa avait de larges dents et Maman une mâchoire un tantinet étroite, il se peut que le fruit de leurs amours (en l’occurrence, c’est vous dont il s’agit) ait eu un peu de mal à faire la synthèse. D’où des dents mal rangées…

Mais la génétique n’est pas la seule fautive. Parfois, c’est vous qui êtes responsable : vous avez un peu trop sucé votre pouce quand vous étiez bébé et l’alignement de vos dents en a souffert. Et puis, on parlait il y a quelques jours de ces adultes qui perdent une dent et rechignent à la remplacer. Cela a forcément des conséquences : les autres dents en profitent pour occuper l’espace libéré et c’est toute la denture qui s’en trouve amochée

Bagues ou gouttières ?

Quelles sont les solutions ? Bagues ? Gouttières ? Mais à quel prix ? Jusqu’à 16 ans, la sécurité Sociale rembourse. Mais au-delà, c’est malheureusement une affaire à plusieurs milliers d’euros et qui demande un peu de patience car le traitement peut durer jusqu’à deux ans, 6 mois étant le minimum.

Pour le reste, vous avez effectivement deux options : l’option démontable et l’option fixe.

Je devrais dire "amovible" plutôt que "démontable". Il s’agit bien évidemment de la gouttière. Avantage : elle est particulièrement discrète, vous la retirez lors des repas, vous la portez le reste du temps. Inconvénient : elle est moins puissante et plus chère que les bagues. Il faut compter de 5 à 6000 euros pour un traitement.

Quant aux bagues, vous avez deux possibilités. Soit vous optez pour l’orthodontie linguale, c’est-à-dire que les bagues sont collées sur la face interne des dents. Du coup, personne ne soupçonne leur existence. Mais, inconvénient numéro 1, vous devez toujours vous appliquer à nettoyer l’envers de vos dents, ce qui n’est pas facile d’accès. Inconvénient numéro 2, le prix : jusqu’à 8.000 euros… Et même à ce tarif, les bagues en question ne sont pas serties de diamant, je vous le rappelle !

Sinon, il y a l’option classique des bagues collées sur la face externe des dents. C’est l'option la plus répandue parce que la plus abordable : 4.000 euros à la louche. À ce prix-là, quand vous souriez, vous ressemblez un peu à une centrale électrique, mais c’est tout aussi efficace et le désagrément ne dure que le temps du traitement.