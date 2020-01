Michel Cymes : pourquoi a-t-on la paupière qui tremble ?

publié le 20/01/2020 à 08:50

Nous avons tous déjà eu notre paupière qui tremblait, un drôle de phénomène que l'on ne comprend pas toujours. Soudain, notre paupière se met à trembloter et il nous semble impossible de pouvoir contrôler nos muscles oculaires. Ils s’animent tout seul et enchaînent les secousses, brèves et rapides.

Bien que cela ne soit pas douloureux, la sensation est surprenante, parfois agaçante et quelque peu mystérieuse. Ce phénomène s'appelle le blépharospasme. Dans la plupart des cas, il s'agit d'un phénomène passager, révélateur de la nervosité ou de la carence en vitamines du patient. Et face à cela, il est possible d'agir de manière préventive.

Si vous avez la paupière qui tremble, il y a de fortes chances que vous soyez dans une période de stress. Si c'est le cas, interrogez vous sur la source de ce stress. Vous-y répondrez sans doute rapidement et, dans la mesure du possible, vous devrez vous employer à éloigner cette source de stress de votre quotidien.

Si il ne s'agit pas d'un coup de stress, votre paupière qui s’affole toute seule peut témoigner de votre fatigue. Pour ça, soignez votre sommeil : pas d’écran le soir, une température de 19 degrés dans la chambre et évitez les excitants comme le café, l'alcool ou autre sodas. Cela suffit parfois à dompter une paupière un peu capricieuse.



Les aliments sont vos alliés

Lorsque vous avez la paupière tremblante il est temps de vous demandez si vous n'avez pas manqué quelque chose au niveau de votre alimentation. Demandez-vous si vous mangez assez d’oméga 3 et 6, qui se trouve notamment dans les poissons gras comme le saumon ou le maquereau. Demandez-vous également si vous n’auriez pas besoin d’un peu plus de magnésium. Vous pouvez facilement en trouver dans les noix de cajou ou les dattes séchées, entre autres.

Un manque de fer accentue la fatigue et par conséquent peut aussi être la cause de votre paupière rebelle, alors si vous avez un doute, vous pouvez faire vérifier votre taux de fer. Pour en avoir le cœur net, il suffit de faire une prise de sang.



Le syndrome de Meige

Toute ces informations concernaient les petites crises passagères sans gravités dont les symptômes peuvent facilement être traités. Cependant, il y a un cas plus grave, celui du spasme hémifacial. Il ne touche qu’une seule paupière et de manière très épisodique.



Mais il peut aussi, parfois se compliquer avec les 2 paupières qui se mettent à trembler. Voire accompagné de d’autres muscles de la face qui, eux-aussi, se contractent.



Il s'agit du syndrome de Meige et à force, cela peut gêner la vision et compliquer votre vie sociale. Ce problème peut être réglé avec des injections de toxine botulique ou de la chirurgie, les médicaments n'ayant pas fait leurs preuves.



La toxine botulique paralyse le muscle responsable des contractions ce qui vous soulagera mais l’effet ne sera que temporaire et ne durera que quelques mois. Pour se faire, pas besoin d’aller à l’hôpital ni d'avoir recours à une anesthésie, vous en aurez que pour quelques minutes. Cependant, après cela vous devez rester debout pendant 8 heures.



En ce qui concerne la chirurgie, forcément c'est plus lourd. Lors de l'opération on vous enlève une partie du muscle. Pas de panique, cela se fait sous anesthésie et à l’hôpital. Par contre, le résultat n’est pas garanti car une fois encore, il s'agit d'un traitement des symptômes et non pas de la cause de la maladie, dont on ignore sa provenance.