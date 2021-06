Michel Cymes : comment bichonner ses pieds à l'approche de l'été

publié le 11/06/2021 à 10:56

Vos pieds seront toujours vos pieds, néanmoins, quelle que soit leur allure. Ils ont besoin d'être bichonnée et entretenus, surtout à l'approche de l'été et surtout après la période que nous venons de vivre.

Entre les différents confinements, les couvre feu, le télétravail et un début de printemps un peu pourri, il faut reconnaître qu'on n'a pas trop eu l'occasion de les sortir, que tous les ingrédients étaient réunis pour qu'ils restent à l'abri des regards, bien au chaud, dans de grosses chaussettes, au point qu'on en arrive à oublier leur spécificité.

C'est au niveau de l'épiderme que cela se passe. Celui du pied est naturellement plus épais, histoire de nous protéger contre les blessures, mais aussi de supporter notre poids. Mais dans certains cas, cela accentue la corne au niveau des talons.

Sont particulièrement concernées les femmes après la ménopause. Les personnes qui portent des chaussures non adaptées. Ou encore celles qui souffrent de pathologies artérielles et qui se traduisent par un défaut d'apport sanguin.

Et quand la corne devient trop épaisse, trop rigide, elle se fissure. Et au moment où l'on s'apprête à ressortir les tongs, les sandales et les escarpins, il y a urgence. Oui, je dirais même une double urgence esthétique et sanitaire parce que l'épaississement de la peau peut déboucher sur un cor. Et un cor, c'est parfois douloureux. Sur le plan esthétique, il faut penser à ramollir tout ça et se débarrasser des peaux mortes.

Comment se débarrasser des peaux mortes ?

Vous commencez par un bain de pieds cinq minutes dans de l'eau chaude. C'est suffisant pour ramollir la peau. Ensuite, il y a plusieurs options.

Soit vous procédez à un gommage, soit vous utilisez une pierre ponce sans jamais forcer parce que sinon vous blesser avant de rincer et d'appliquer une crème hydratante. Autre option le recours au bicarbonate de soude. Vous mélangez la poudre avec un gel douche quelconque de manière à obtenir une pâte granuleuse avec laquelle vous allez masser et frotter vos pieds.

Prenez le temps. L'idée, c'est de vous débarrasser d'un maximum de peaux mortes. Ne reste ensuite qu'à appliquer la crème hydratante. Faites ça une ou deux fois par semaine. Les pieds les plus rugueux ne résistent pas à ce genre de traitement et retrouvent leur douceur.

Et j'ajoute que l'option bicarbonate de soude présente un avantage supplémentaire : elle permet de lutter contre d'éventuelles mauvaises odeurs.