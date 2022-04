Michel Cymes : ce qu'il faut changer pour préserver sa santé et l'environnement

Comme tous les dimanches, on retrouve Michel Cymes et ses chroniqueurs. Emma Strack nous explique pourquoi et comment notre santé dépend de notre environnement. D'après la constitution de l'OMS, la définition de bonne santé ne repose pas seulement sur l'absence de maladies ou d'infirmité. L'environnement, le milieu dans lequel on vit, le logement et plus généralement la planète va de pair avec la santé.

Par exemple, neuf personnes sur dix respirent un air pollué, pollution qui provoque des maladies, cancer du poumon, maladies cardiaques. 2 milliards de personnes n'ont pas accès à une eau potable de qualité, avec là aussi, des maladies à la clé. 600 millions d'arbres abattus chaque année pour fabriquer 600 milliards de cigarettes, sachant que la consommation de tabac tue 8 millions de personnes par an. Et puis, un petit dernier en France. Quatre cancers sur dix sont attribuables au mode de vie ou à l'environnement. Et ça veut dire évitable.

Moins de viande, plus de produits locaux

Dans ce flot d'informations quand même très sombre, une bonne nouvelle : on peut agir pour prévenir les risques. Concernant le mode de vie, il y a plein de choses à faire. On peut limiter sa consommation de viande parce que toute la chaîne de production, de l'élevage des bêtes au transport de la viande, nécessite beaucoup d'eau et d'énergie. Ça émet énormément de gaz à effet de serre. Sans compter que la consommation de viande, et notamment le bœuf et l'agneau, qui sont en plus les plus délétères pour la planète, est à limiter pour garder une bonne santé.

Autre conseil : on mange local. D'abord, ça veut dire que les produits n'ont pas parcouru de longues distances et qu'ils sont de saison a priori, donc moins bourrés de produits chimiques. Pour s'en assurer, on privilégie le bio et local, donc. Et s'il faut choisir, concentrez-vous sur les fruits et les légumes en bio parce qu'on les consomme crus et sans les peler, c'est-à-dire les fruits rouges, la salade, le raisin, le poivron, notamment.

À la maison, on limite les produits industriels

On limite aussi les produits industriels, souvent trop gras, salés, sucrés, remplis d'additifs et sur emballés, parce que ça fait beaucoup tout ça. Tous ces plastiques, d'ailleurs, on finit par les retrouver soit à l'incinérateur de déchets, soit directement dans les sols ou les mers. Or, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas.

À la maison, il est recommandé d'aérer son petit intérieur, si possible deux fois par jour. Prenez-en soin avec des produits ménagers simples, le vinaigre blanc, le bicarbonate, le savon de Marseille, c'est propre et en plus, vous ferez des économies.

Et puis, dernier petit conseil pour ceux qui désespèrent de ne pas réussir à déplacer des montagnes tout seul, vous pouvez vous inscrire dans une association ou participer à des actions vertueuses. Nettoyer la plage ou la forêt, par exemple, ça fait du bien. Vous pouvez aussi utiliser le moteur de recherche français et solidaire Lilo. À force de clics, vous participez à financer un projet solidaire. Et beaucoup sont tournés vers la protection de l'environnement.