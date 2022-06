Dans cet épisode, Michel Cymes s'intéresse à l'une des causes les plus courantes de la baisse de l'audition, les bouchons de cérumen, et explique ce qu'il faut faire, et ne pas faire, pour s'en débarrasser.

Certains écueils sont à éviter, comme le recours au coton-tige ou aux bougies auriculaires. La meilleure technique est de le dissoudre, à l'aide de produits spécialisés trouvables en pharmacie. Il existe aussi une option "maison" nécessitant quelques aptitudes de chimiste en herbe. Le médecin explique aussi comment réagir en cas d'atteinte au tympan pour éviter de fâcheuses complications.

Tous les jours, Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin s'intéresse à votre audition et vous donne ses conseils pour la préserver au quotidien.

>> Ça va beaucoup mieux. Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Ça va beaucoup mieux, c’est désormais 5 épisodes par semaine et une émission hebdomadaire le dimanche de 9h15 à 10h sur RTL.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info