Michel Cymes : les meilleures astuces pour se débarrasser des acariens

Les acariens prolifèrent dans nos logis en automne et en hiver

Dans cet épisode, Michel Cymes s'intéresse aux acariens et vous dit de ne pas vous précipiter sur les produits anti-acariens pour obtenir des résultats efficaces. La meilleure méthode pour s'en débarrasser réside dans une stricte discipline d'hygiène intérieure.

Premier conseil : lavez bien vos housses de matelas et canapés à 60 degrés au moins deux fois par an. Tous les quatre mois pour les rideaux, couvertures, oreillers et couettes. Les draps quant à eux doivent passer à la machine toutes les semaines.

Ensuite, aérez toutes les pièces de votre chez vous, quelle que soit la météo, un quart d'heure matin et soir pour réduire l'humidité qu'adorent les acariens. Evitez aussi les températures supérieures à 19 degrés et lavez vos

Tous les jours, Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin s'intéresse aux allergies et vous livre ses conseils pour limiter leurs effets sur votre quotidien.

>> Ça va beaucoup mieux. Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Ça va beaucoup mieux, c’est désormais 5 épisodes par semaine et une émission hebdomadaire le dimanche de 9h15 à 10h sur RTL.