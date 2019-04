publié le 05/04/2019 à 16:27

Pour sa 22e édition ce mercredi 3 avril, le carnaval étudiant de Caen, dans le Calvados, s'est achevé sur une note on ne peut moins festive. Parmi les 24.000 fêtards annoncés par la préfecture dans les rues de la ville normande, 249 participants ont été pris en charge - dont huit en "urgence absolue" - par les secours locaux, après avoir consommé une quantité excessive d'alcool ou de drogues.



Selon les informations du Parisien, les huit jeunes se trouvant dans un état critique auraient absorbé une drogue de synthèse, la MDMA, ingérée sous forme de cristaux ou de cachets d’ecstasy. Une situation qui ne semble pas alarmer outre mesure la préfecture locale, qui précise que ces personnes "ne sont pas blessées mais prises en charge", et d'ajouter que sur les 23.000 carnavaliers défilant l'an passé, 368 s'étaient trouvés dans le même état, dont 105 avaient été admis temporairement aux urgences de Caen - 5 d'entre-eux en "urgence absolue" - selon France 3 Normandie.

Un constat que partage Jérôme Bouffard, responsable du développement du carnaval, qui estime que si chaque hospitalisation est déplorable, "l'essentiel est épargné", compte-tenu du nombre d'étudiants présents.

Des violences malgré une prévention renforcée

L'association chargée de l'organisation de l’événement emploierait une centaine de personnes, choisies par la municipalité, pour assurer la sécurité du carnaval. À cette mesure s'ajoute la mobilisation de membres des forces de l'ordre par la préfecture.



Par ailleurs, plus de 10.000 euros auraient été investis pour que la Protection civile déploie des moyens de prévention le long du parcours, dont des stands de conseil et de prise en charge. Malgré ces précautions et l'interdiction des déguisements de policier, de pompier, de militaire ou encore de médecin, 15 individus ont été interpellés au cours de la journée. Certains étaient en possession d'armes, ou de stupéfiants, plusieurs vols et violences ont également été commis.

¿¿#CarnavalCaen

Pompiers du @SDIS14 , urgentistes et bénévoles des associations agréées sécurité civile s'activent dans les points de rassemblements des victimes.

¿Le préfet renouvelle son appel à la prudence et à la vigilance en cette fin de soirée de carnaval à #Caen. pic.twitter.com/qtCnR1lfga — Préfet du Calvados (@Prefet14) 4 avril 2019