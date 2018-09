publié le 28/09/2018 à 14:37

Dis moi où tu habites et je te dirai comment tu te drogues. Une étude de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies vient de dresser la cartographie de la consommation de cannabis, de tabac et d'alcool chez les jeunes de 17 ans. Il en ressort une réelle opposition entre le nord et le sud du pays. Ainsi, 44,7% des jeunes de 17 ans en Nouvelle Aquitaine ont déjà fumé un joint. On est à 33,1% dans les Hauts-de-France.



"Il y a des facteurs de disponibilité des produits", explique dans un premier temps. "C'est difficile de trouver des déterminants, d'autant que les différences ne sont pas non plus majeures. elles sont significatives mais pas majeures", nuance docteur Olivier Phane, addictologue et membre de cet Observatoire.

Par ailleurs, 6 jeunes sur 10 fument du tabac et "ça, c'est un chiffre inquiétant". Le médecin indique que les chiffres "suivent cette tendance depuis plusieurs années".