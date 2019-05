publié le 06/05/2019 à 10:20

Le trafic de drogue semble s'adapter aux nouveaux modes de consommation. Si on peut se faire livrer d'un simple clic un repas, il en va aujourd'hui de même avec la cocaïne et le cannabis, qui n'ont jamais été aussi faciles d'accès, selon un rapport de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies. On parle ainsi d'"ubérisation de la drogue".



Début février, un journaliste de M6 commande son repas et au moment d'ouvrir le sac où se trouvaient les plats, il découvre une carte avec inscrit : "Intéressé cocaïne". Le journaliste mène l'enquête et commence par appeler le numéro laissé sur la carte. "Non mais c'est fait exprès... c'est fait exprès", explique la voix au bout du fil.

"Vous posez beaucoup de questions, vous allez me voir en face (...) On parlera en face, c'est mieux non ?", propose sans se démonter le dealer. "Enregistrez mon numéro, vous me dites ce que vous voulez et je passe. J'ai deux jobs de toute manière", indique le livreur.

Des "gestes commerciaux" pour fidéliser les clients

Car c'est lui, en uniforme d'un service de livraison bien connu, qui a glissé la carte. "Je bosse chez eux mais vous n'allez pas tomber que sur moi. Vous ne choisissez pas le livreur, donc vous n'avez que le numéro. C'est mon numéro personnel du deuxième travail, et je vous passerai d'autres cartes si d'autres amis à vous sont intéressés", propose ainsi le dealer.



Si l'entreprise de livraison n'est en rien responsable de la pratique de ces livreurs, la méthode n'étonne en rien les forces de l'ordre. Afin de s'adapter aux nouveaux modes de consommation, les dealers vont aussi rivaliser de "gestes commerciaux" afin de fidéliser le client. Ainsi, il y a eu "des ventes flash sur des réseaux type WhatsApp ou autres". Des cartes de fidélité, des jeux à gratter offerts ou encore des cadeaux comme des feuilles à rouler ou des briquets font partie des nouveaux modes de ce commerce de la drogue.



Et les nouveaux chiffres publiés n'incitent pas à l'optimisme. Le nombre de Français consommateurs de cocaïne a ainsi été multiplié par deux en moins de 10 ans.