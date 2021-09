Alors que près de 600 personnes découvrent chaque jour en France qu'elles sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, soit un nouveau cas toutes les trois minutes, Bruno Dubois, directeur de l'Institut de la mémoire à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris l'affirme : "On connaît le chemin, on a des médicaments", qui permettent d'atténuer les symptômes, même s'il est "encore difficile de s'engager formellement sur une date", pour une guérison totale.

"On se rend compte que, pour arriver à cet objectif, il faudra recruter les patients le plus tôt possible, dès les premiers symptômes et ne pas confondre une petite perte de mémoire avec l'âge, comme le fait d'oublier des prénoms, qui n'a rien à voir avec la maladie, et les vrais symptômes de la maladie", poursuit-il. Pour déterminer cela, "il faut que votre entourage se rende compte de quelque chose d'anormal", explique-t-il.

La maladie d'Alzheimer concerne environ un million de personnes en France, trois millions si l'on compte les proches dont la vie bascule également, une maladie qui fait le plus souvent son apparition "entre 75 et 80 ans... 20% de la population de cet âge est concernée", déplore-t-il. "C'est possible de l'avoir à 50 ans mais c'est extrêmement rare", conclut Bruno Dubois.