Alzheimer : "Ma mère m'appelle 100 fois par jour" raconte Véronique

publié le 03/02/2021 à 01:43

A seulement 40 ans, Teddy vit dans une profonde solitude. L’atmosphère délétère au travail ainsi qu’un voisin problématique, n’arrangent pas les choses. Depuis des années, Teddy se refuse visiblement à nouer des liens d’attachement.

A 20 ans, Pascal a fait son coming-out. Son père l’a très mal pris. Il est donc entré chez les témoins de Jéhovah sur les conseils de la femme de son père, elle-même membre. Il a vécu 10 ans dans cette organisation et en est ressorti brisé.

Alain est seul depuis son divorce il y a 20 ans. Mais depuis le décès de sa mère dont il était très proche, cette solitude est trop oppressante.

La mère de Véronique réside dans un ehpad car elle est atteinte de la maladie d’Alzheimer. Elle le supporte mal et fait des scènes terribles à Véronique qui culpabilise. La situation devient trop difficile à gérer pour Véronique. Elle pense somatiser car elle a de plus en plus de problèmes physiques depuis.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35cts/sms )

- écrivez-nous par mail sur parlonsnous@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook