Mac Lesggy explique pourquoi des rides apparaissent avec le temps

Elles sont l'un des effets naturels du vieillissement de la peau : les rides concernent tout le monde, mais beaucoup souhaiteraient les voir disparaître. Si des chercheurs du monde entier rêvent de trouver le Graal, la solution miracle n'est pas pour tout de suite, même si quelques pistes ont été trouvées.

Pour comprendre le phénomène d'apparition des rides, il faut d'abord connaître la constitution de notre peau. Celle-ci est faîte de cellules dans lesquelles deux protéines essentielles sont présentes : le collagène et l'élastine. La première, inextensible, assure la structure et la cohésion de la peau, tandis que la seconde assure l'élasticité de la peau.

Quand on est jeune, notre peau contient beaucoup d'élastine, elle est donc souple et élastique. Cependant, en vieillissant, les cellules spécialisées de la peau produisent moins de collagène et surtout moins d'élastine, progressivement remplacée par une plus grande proportion de collagène inextensible. La peau perd donc de son épaisseur, de son élasticité favorisant ainsi l'apparition de rides.

L'automassage pour limiter l'apparition des rides

Le processus est plus ou moins rapide, notre capital génétique jouant un rôle important. Il y a cependant des facteurs qui accélèrent la diminution de l'élastine et du collagène. D'abord, les rayons ultraviolets du soleil, ce qui explique pourquoi la peau du visage se ride plus vite que le reste du corps : plus on s'expose, plus on en aura. Ensuite le tabac, bien connu pour accélérer le vieillissement cutané.

Il existe des techniques de médecine esthétique pour y remédier comme le botox, le peeling, le lifting ou encore le comblement. Mais sur le marché, on retrouve également de nombreuses crèmes antirides qui contiennent de l'élastine, du collagène ou même de l'acide hyaluronique, qui entoure le collagène et retient l'humidité sous la peau. Celles-ci ont toutes une efficacité très limitée : jamais aucune n'a démontré scientifiquement son intérêt sur les rides.

Le bon collagène ou collagène utile est celui fabriqué par les cellules et il existe quelques techniques pour les inciter à en produire davantage. Des scientifiques ont ainsi démontré qu'en se massant le visage deux fois par semaine pendant six semaines, les cellules vont produire 60% d'acide hyaluronique en plus, puis du collagène et enfin de l'élastine.

Beaucoup de laboratoires et d'instituts se sont engouffrés dans la brèche en proposant des appareils de massage promettant des miracles. Il semblerait cependant qu'un automassage par les doigts soit déjà efficace.