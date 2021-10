Mac Lesggy détaille les effets du piment sur la santé

C'est une question qu'un grand nombre de fins gourmets se posent : consommer trop de piments lors d'un déjeuner ou d'un dîner fait-il des trous dans l'estomac ? Alors que nous, les Français, ne sommes pas habitués à une cuisine très pimentée et lorsque nous mangeons un plat indien ou mexicain très épicé, on a souvent l'impression que cela va ravager notre tube digestif.

Il faut savoir que la science a découvert pourquoi le piment pique. Cet ingrédient contient une molécule très particulière, la capsaïcine, qui active dans notre bouche des récepteurs placés dans les bourgeons sensoriels de la langue et du palais, d'où cette sensation de piquant ou de brulure. Ces récepteurs sont également sensibles à la chaleur à partir de 43 degrés.

Comme tous les récepteurs du goût et de l'olfaction, les récepteurs TRVP1 envoient un signal au cerveau pour lui dire qu'ils sont activés. Le cerveau réagit alors comme si il s'agissait d'un signal de chaleur. Votre visage devient rouge et vous transpirez comme si vous aviez chaud car ni ses récepteurs, ni notre cerveau, n'ont les moyens de faire la différence entre l'action de la capsaïcine du piment et celle d'une source de chaleur.

Un aliment qui peut aider à perdre du poids

Heureusement pour nous, cette sensation est temporaire car le piment et la capsaïcine sont avalés. Cela passe ensuite dans le tube digestif où il n'y a plus ses récepteurs sinon on le sentirait passer. Dans le tube digestif, cette molécule est dégradée et une partie passe dans notre urine.

Si vous avez manger beaucoup de piment, vous en avez surement senti l'effet en allant aux toilettes dans les heures qui suivent avec une sensation de brûlure. Mais pour que nos organes aient cette sensation de pseudo-chaleur, il faut qu'il y ait à la surface les récepteurs sensible à la capsaïcine. Or, il n'y en a pas dans le tube digestif et surtout, sauf dans quelques cas particuliers, cette molécule n'a pas d'autres actions sur notre corps.

Les études menées sur le sujet sont claires : une alimentation riche en piments n'entraîne pas la sécrétion d'acides gastriques supplémentaire et ne provoque ni n'aggrave, les ulcères de l'estomac. Une méta-analyse a également démontré que manger pimenté réduisait l'appétit et augmentait la dépense énergétique du corps. Autrement dit, loin de faire des trous dans votre estomac, le piment peut vous aider à perdre du poids dans le cadre d'une alimentation équilibrée.