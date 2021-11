Mac Lesggy explique comment notre corps ressent la chaleur et la pression

Ce dimanche, on revient sur le sujet de la semaine dernière : le piment. Un aliment aux multiples bienfaits qui a permis de faire une découverte importante sur le fonctionnement du corps humain. Une découverte pleine de promesses pour notre santé, et qui a valu à son auteur de partager avec un autre chercheur le prix Nobel de médecine 2021.

À eux deux, ils ont découvert comment notre corps percevait des informations essentielles de notre environnement : la chaleur, le froid ou encore la pression. Celle que vous ressentez sur vos doigts quand vous touchez une table, celle que ressentent vos pieds en contact avec le sol ou votre séant quand vous êtes assis.

Jusqu'à présent, les scientifiques imaginaient seulement des capteurs sous la peau, des capteurs qui détectaient ces informations et les envoyaient au cerveau. Ce que l'on savait déjà, c'est que ces informations remontaient le long des nerfs jusqu'à notre cerveau sous forme de signaux électriques. Dans un nerf, cette information circule à la vitesse de 100 mètres par seconde.

Ce que l'on ignorait, c'est quels étaient ces capteurs et comment ils transformaient les sensations de chaleur ou de pression en un signal électrique prêt à remonter jusqu'au cerveau. C'est là que l'on retrouve le principe actif du piment : la molécule appelée "Capsaïcine".

La protéine "TRVP1", un capteur de chaleur

David Julius, notre premier Nobel, est parvenu à trouver le gène à l'origine de la protéine sensible à la "Capsaïcine". Il a donc identifié précisément cette protéine qui constitue le capteur, baptisée "TRVP1".

D'après ses recherches, cette protéine était également sensible à la chaleur. Voilà pourquoi nous éprouvons une sensation de brûlure lorsqu'elle est stimulée par la présence de la "Capsaïcine". Ce capteur, ou cette protéine, se trouve à la périphérie des cellules incorporée dans la membrane de celle-ci.

Une protéine est une structure très complexe en trois dimensions. Imaginez que celle-ci fonctionne comme une serrure avec un trou au centre, fermé en temps normal. Quand la température atteint précisément 43 degrés, la structure change : le trou s'élargit et va laisser des zions, des molécules chargées électriquement qui vont rentrer dans la cellule. Ensuite, la répartition des charges électriques change dans la cellule : il y a une création d'un signal électrique qui part vers le cerveau. Tout ce processus se réalise en une fraction de seconde.

"Piezo 1" et "Piezot 2" à l'origine de notre sens du toucher

Le second prix Nobel, Ardem Patapoutian a lui découvert un mécanisme semblable avec deux capteurs baptisés, "Piezo 1" et "Piezot 2", qui eux s'ouvrent sous l'effet non pas de la chaleur mais d'une pression sur la membrane de la cellule. Ils sont à l'origine de tout notre sens du toucher.



Ces nouveaux résultats scientifiques permettront d'ouvrir la voie à plein de découvertes pour soigner les troubles de la perception : par exemple, les douleurs chroniques, viscérales ou inflammatoires, dans lesquelles ces capteurs sont impliqués. Vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Et rappelez vous qu'à l'origine, c'est parce qu'un chercheur a eu l'idée de rapprocher la sensation de la brûlure du piment de la sensation de brûlure classique qu'une idée toute simple a pu mener à une grande découverte.