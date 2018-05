publié le 24/05/2018 à 11:12

On vit une époque particulière. On se passe volontiers du stylo, et on a tort. Écrire à la main demande un effort supplémentaire. D'abord parce qu'on active certaines zones du cerveau impliquées dans la formation du langage : les mots sont reconnus au fur et à mesure qu'ils sont écrits.



Ensuite parce qu'on aborde les choses de manière plus globale : on a une idée du début, du milieu et de la fin de ce qu'on a à dire. Il faut penser à la phrase entière avant de noircir le papier.

C'est très différent avec un ordinateur. Et ce, pour plusieurs raisons. Primo : il existe une fonction de correction automatique, donc on se pose moins de questions relatives à l'orthographe des mots. Secundo : avec l'ordinateur, le droit à l'erreur est infini. Ce que vous avez écrit sans réfléchir, vous pouvez l'effacer dans la minute qui suit.



Tertio : avec un clavier, on peut jongler avec les paragraphes, écrire la fin avant le début, rajouter et enlever quelques chose. Évidemment, c'est pratique. Mais cela nous encourage à avoir une pensée brouillonne, et cela flatte un peu notre paresse.



"Je verrai plus tard, quand je relirai mes notes"

Et surtout celle des étudiants qui doivent prendre en notes un cours magistral. Devant son clavier, l'étudiant a tendance à écrire exactement ce que le prof dit, sans s'attarder sur le sens du propos. Inconsciemment il se dit : "Je verrai plus tard, quand je relirai mes notes". Mais plus tard, c'est souvent trop tard.



En revanche, l'étudiant qui prend des notes manuscrites aura tendance à modifier ce qu'il entend de manière à pré-traduire le cours, histoire d'exprimer les idées de telle sorte qu'il lui soit plus facile de se les rappeler quand il les relira.



Avec l'écriture manuscrite il y a un processus intellectuel qui se met en marche, alors qu'avec le clavier c'est beaucoup moins évident.



Notre capacité de mémorisation diminue

La principale conséquence est que notre capacité de mémorisation diminue. Plusieurs études ont montré que l'étudiant qui travaillait avec un stylo regarde moins le prof et plus son cahier. Il voit en temps réel ce qu'il écrit. Il fait donc fonctionner sa mémoire visuelle, en plus de sa mémoire auditive.



Il ne s'agit pas de conseiller aux étudiants de jeter leur ordinateur, ne serait-ce que parce qu'il leur sera utile pour mettre au propre ce qu'ils auront pris en notes avec un stylo. Et de moi à eux, on sait tous comment ça se passe.



Quand on prend des notes sur un ordinateur pendant un cours, il y a toujours une petite fenêtre ouverte sur Facebook, Twitter ou YouTube, au cas où. Et ça c'est criminel pour le cerveau et notre capacité de mémorisation.