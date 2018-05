publié le 23/05/2018 à 10:40

Le pica est une maladie d'ordre psychiatrique. Le patient avale tout un tas de choses non comestibles. Le terme vient du latin "pica", qui désigne la pie - un oiseau qui a la réputation de tout manger.



Quand je dis "non comestibles", vous allez voir que ça ne rigole pas. Dans l'estomac du malade, on peut retrouver des clous, des clés, des pièces de monnaie, des aiguilles, des piles électriques, des allumettes, des petits cailloux, j'en passe et des plus solides.

Il n'y a pas grand-chose de nourrissant dans tout cela. Et c'est bien le problème. Quand on souffre d'un pica, on se met immanquablement en danger. Primo, parce que l'objet qu'on avale peut contenir des produits toxiques ou du plomb qui, quand il finira dans l'intestin, pourra entraîner une forme de saturnisme.

Secundo, parce que quand vous vous retrouvez avec la clé de la maison ou un boulon quelconque dans l'estomac, les muqueuses sont fragilisées. Elles peuvent êtres perforées. Autant vous dire que c'est là le début de gros ennuis.



Tertio, quand on est pica on peut faire de l'anémie (manque de fer), tout simplement parce que certaines substances qu'on absorbe captent le fer alimentaire et empêchent qu'il soit absorbé par l'organisme. C'est par exemple le cas quand vous avalez de l'argile ou de la terre.



L'enfant pica annonce l'ado boulimique

Tout cela peut faire penser au comportement de certains enfants. L'enfant a tendance à porter tout ce qu'il trouve à sa bouche. Il teste volontiers le goût du savon, le croustillant des grains de polystyrène, la saveur de la craie ou la consistance des pièces de monnaie. C'est sa manière à lui de découvrir le monde.



Après, il ne faut pas que ça dure très longtemps. Si l'enfant s'obstine à avaler n'importe quoi malgré les multiples recommandations des parents, et si son comportement persiste après l'âge de 2 ou 3 ans, il faut évidemment agir.



C'est une psychose, et il faut voir un spécialiste. Je précise, par ailleurs, que l'enfant qui fait un pica annonce souvent un adolescent boulimique.



Nos organes sont intelligents

On voit passer, de temps à autre sur Internet, des radiographies qui révèlent la présence dans le ventre d'objets pour le moins hétéroclites, dont certains sont parfois là depuis des années. Comment notre organisme fait-il pour tolérer ça ? Nos organes sont intelligents. Ils savent reconnaître un corps étranger qui n'a rien à faire là où il se trouve.



Si, par exemple, votre estomac repère une lame de rasoir, il va fabriquer une sorte de gangue fibreuse pour l'enrober et l'isoler. On peut aussi compter sur notre acide gastrique. Il est abrasif, donc il use et polit tout ce qui peut être tranchant.