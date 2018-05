publié le 25/05/2018 à 11:23

Je vous incite souvent à manger des fruits et des légumes de saison. J'en ai quelques-uns à vous proposer, non seulement parce qu'ils sont de saison, mais aussi parce qu'ils ont des vertus particulières. Et tant qu'à vous proposer tel ou tel produit, autant vous dire pour quelles raisons je le fais.



Dans votre panier, vous mettez d'abord des carottes. Elles sont truffées de bêtacarotène que notre organisme rêve de transformer en vitamine A. Principales bénéficiaire de l'opération carotte : votre vue - la rétine a besoin de vitamine A pour bien fonctionner - et votre peau. Ne vous inquiétez pas : vous n'aurez ni les fesses roses, ni le teint orange.

Je vous conseille de rajouter des asperges, des pois gourmands et de la ciboulette. Chacun de ces aliments a des propriétés qui lui sont propres. Prenons l'asperge, même si nous arrivons en fin de saison : elle contient de la vitamine B9, indispensable pour la formation des globules rouges et blancs. Si vous êtes enceinte, ne vous en privez surtout pas, car elle protège des anémies (des carences en fer qui parfois menacent l'organisme pendant la grossesse).

Les pois gourmands, eux, sont truffés de vitamine K, laquelle est excellente pour faciliter la coagulation et fortifier les os. Quant à la ciboulette, elle contient force vitamines B2. Donc elle est bonne pour la réparation des tissus (par exemple, des muscles).



Cru ou cuit, l'éternelle question ?

Faut-il les consommer crus ou cuits ? C'est la sempiternelle question à laquelle je réponds systématiquement qu'il faut varier les modes de consommation. Cela dit, il y a quand même une ou deux choses à garder en tête. Prenez les pois gourmands et la ciboulette : leur point commun c'est la richesse en vitamine C. Il vaut donc mieux les consommer crus, car en cas de cuisson la chaleur détruit la vitamine C.



À l'inverse, la tomate - qu'on a tendance à consommer quasi-systématiquement crue - mériterait de passer un peu plus souvent au four. Car quand on la cuit, cela fait augmenter son taux de lycopène, qui n'est rien moins qu'un antioxydant, et donc un bon allié pour lutter contre le vieillissement de nos cellules.



Et s'il n'y avait qu'un fruit à rajouter, je vous conseillerais le cassis. C'est typiquement le fruit qu'on oublie d'acheter, alors qu'il contient quatre fois plus de vitamine C que l'orange. D'ailleurs vous allez vous en apercevoir à la caisse : à 10 euros le kilos, c'est aussi quatre à cinq fois plus cher que les oranges.