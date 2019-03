Listeria : Monoprix rappelle plusieurs produits

publié le 13/03/2019 à 13:03

Si vous avez récemment consommé un sandwich ou un wrap contenant de l'avocat acheté chez Monoprix, attention. L'enseigne a émis un communiqué pour rappeler plusieurs produits susceptibles de contenir la bactérie Listeria monocytogenes.



Les produits concernés ne sont plus en rayons mais ont pu être commercialisés avant la mesure du retrait. Il s'agit de "wrap à l'avocat, crudités et galette à l'épinard" et de "club poulet avocat crudités piment" dont les dates limites de consommation étaient fixées aux 9,10 et 11 mars. Le détail des lots concernés se trouve sur le site de la DGCCRF.



"Si vous détenez ce produit, il vous est demandé de ne pas le consommer et de le rapporter au point de vente où il a été acheté. Pour cela, adressez-vous simplement à l’accueil de votre magasin et obtenir le remboursement de votre achat", précise Monoprix.

L'infection alimentaire causée par les Listeria monocytogenes implique de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête. "Les femmes enceintes les personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent être particulièrement attentives à ces symptômes. Ils peuvent, en effet, provoquer une listériose, maladie qui peut-être grave et dont le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines", précise le communiqué.



De façon générale, toutes les personnes qui auraient consommé les produits mentionnés et qui présenteraient ces symptômes, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation. Monoprix a par ailleurs mis en place un numéro vert pour répondre aux questions : le 0800 08 4000.