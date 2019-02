publié le 04/02/2019 à 12:05

Des choucroutes et de la charcuterie commercialisées par les magasins Auchan et E. Leclerc ont été rappelés, d'après l'association Oulah. Des résidus de caoutchouc et des traces de listeria ont été retrouvés dans ces produits, conçus en Alsace.



Ces rappels de produit concernent :

- une choucroute de la marque Auchan, pour 1 personne, de 370 grammes, portant le code-barre 3596710304561. Lots : 011015, 011024 et 011029. Date limite de consommation : 09/02/19, 18/02/19 et 23/02/19.

- un assortiment de charcuterie "Nos régions ont du talent" portant le code-barre 3564709008707 02, conditionnement 200g, lot 9023, date limite de consommation au 26/02/19, estampille sanitaire FR 67.539.001 CE, selon L'Alsace. Le produit était disponible au rayon libre service à partir du 25 janvier 2019.

Certains de ces produits ont déjà été vendus. Les deux grandes enseignes demandent aux consommateurs d'être vigilants et de détruire ou ramener ces produits au magasin. Si certains ont déjà mangé ces produits, et sont atteints de maux de tête ou de fièvre, il est nécessaire de consulter un médecin.