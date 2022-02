Line Renaud à RTL : "Oui, les médecins sont nos héros"

Infatigable Line Renaud. À 90 ans passés, quand on sollicite la comédienne et chanteuse pour parler d’un chercheur ou d’une découverte scientifique, elle est tout de suite d’accord. Et fait tout pour se rendre disponible. Comme si elle ne pouvait manquer une seule occasion de parler de ce qui lui est cher aujourd’hui : les efforts de la recherche médicale.



"Je veux absolument attirer la lumière sur les chercheurs. C’est toujours nous, les artistes, qui sommes sous les projecteurs. Eux font des choses extraordinaires mais restent dans l’ombre, ils ne cherchent pas la lumière et on n’en parle pas assez", déclare l'artiste à RTL.fr.



Line Renaud a toujours été investie pour la recherche médicale. Aux côtés des malades du sida notamment, au début des années 80, quand beaucoup détournaient les yeux. Aujourd’hui, son engagement s’est élargi à bien d’autres pathologies. En 2019, elle a fondé le prix Line Renaud - Loulou Gasté (du nom de son ex-mari NDLR) qui décerne chaque année un prix à une personnalité scientifique pour une avancée majeure.

Le cas "terriblement émouvant" d'une fillette

Le professeur Guillaume Canaud, au centre du nouvel épisode du podcast Symptômes, a été le premier primé, pour ses travaux sur le syndrome de Cloves, aussi appelé syndrome d’Elephant man. "C’est une maladie orpheline qui fait que les gens sont déformés. Soit ils ont une cuisse énorme et ils ne peuvent pas marcher, soit ils ont une autre partie de leur corps complètement déformée, et Guillaume a trouvé un médicament et maintenant c’est fini", explique Line Renaud, bouleversée par cette maladie génétique qu’elle ne connaissait pas auparavant.

"Alors pourquoi j’ai été convaincue ? C’est que Guillaume m’a montré des vidéos d’une petite fille qui ne pouvait pas marcher, elle était trop déformée, et il m’a montré le résultat après le traitement, elle prenait des cours de danse classique…", se souvient la chanteuse, émue. "Je l’ai vue danser comme toutes les autres petites filles, elle avait 10 ans… C’est terriblement émouvant. Guillaume est un génie !", conclut-elle.



L’incroyable découverte du professeur Guillaume Canaud a eu un retentissement international. Elle a aussi fait l’objet d’un livre écrit par son frère, Axel Sénéquier. Dans le dernier épisode du podcast Symptômes, ce dernier raconte l’histoire de la découverte de cette molécule miracle qui a permis de soigner et même sauver la vie de ces malades.

"Si vous saviez quel bien je ressens..."

Le prix Line Renaud – Loulou Gasté a offert 50.000 euros au professeur pour qu’il poursuive ses recherches. Depuis, deux autres chercheurs ont également été primés : Morgane Bomsel pour ses travaux sur les muqueuses de l’organisme dans les infections par le VIH et le coronavirus notamment. Et la Pr Hélène Eltchaninoff pour sa découverte d’un protocole révolutionnaire pour le traitement du rétrécissement aortique, une maladie qui concerne 10% à 15% des personnes âgées de plus de 75 ans en France.



"Avant, quand on opérait ces malades, on ouvrait comme une fermeture éclair tout le devant du corps de bas en haut, on écartait les côtes et on allait changer la valve malade du cœur.

Maintenant on ne fait plus ça, cette femme a gagné parce qu’on n’ouvre plus, il n’y a plus besoin d’anesthésie générale", s’enthousiasme Line Renaud.

À ses côtés dans la fondation, Claude Chirac décide avec elle à qui remettre le prix chaque année. Les deux femmes effectuent leur choix parmi plusieurs chercheurs pré-sélectionnés par le comité scientifique de la Fondation pour la recherche médicale.

"Ça me fascine ces découvertes… C'est extraordinaire, si vous saviez quel bien je ressens, quelle satisfaction je ressens de découvrir ça, de faire ça pour qu’ils sortent de l’ombre, c’est très fort". Généreuse jusqu’au bout, Line Renaud confie enfin : "Quand je serai partie – le plus tard possible j’espère – tout ce qui m’appartient ira à la science. J’ai créé ce prix pour qu’il continue aussi après moi… Oui, les médecins sont nos héros d’aujourd’hui", conclut-elle.