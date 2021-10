Troubles bipolaires : le cas complexe d’une enfant de 12 ans

La maladie est toujours difficile à partager, mais alors quand il s'agit de troubles mentaux, c'est sans doute encore plus délicat. Car même si les connaissances et la recherche progressent, les préjugés, eux, restent bien ancrés.

Dans ce nouvel épisode de Symptômes, la pédopsychiatre Alicia Cohen, qui exerce à l'hôpital Robert Debré à Paris, raconte la prise en charge d’une petite fille âgée de 12 ans. Deux jours avant son arrivée aux urgences avec sa maman, l’enfant s’était réveillée en pleine nuit en hurlant, agressive, agitée, parlant toute seule et semblant entendre des voix.



Aux urgences, le personnel appelle le pédopsychiatre d’astreinte pour effectuer un diagnostic et surtout pour tenter de stabiliser cette enfant qui semble en plein délire. Et puis vient l’enquête médicale : qu’arrive-t-il à cette fille qui menait une vie de pré-adolescente normale, avec de bons résultats scolaires, des amis et des loisirs de son âge ? La mère ne comprend pas et affirme que rien dans le passé de sa fille ne semblait annoncer une telle crise.

Des rechutes systématiques et mystérieuses

Il faut encore creuser : "Quand on essaye d'aller un peu plus loin dans les antécédents, on recherche toujours en pédopsychiatrie des points d'appel d'un trouble neuro-développemental. Donc on reprend vraiment toute l'histoire de l'enfant pour essayer de voir des points qui pourraient nous mettre sur une piste et qui pourraient expliquer les troubles du comportement actuel. Quand on reprend ça avec la maman, au final, au niveau de l'acquisition du langage, au niveau des différentes acquisitions motrices, de l'entrée dans les apprentissages, du sommeil, de l'alimentation… On n'a rien qui nous met sur une piste ! Elle a une histoire neuro-développementale vraiment complètement classique, avec une jeune fille qui, jusqu'il y a deux jours, finalement, allait très bien".

Finalement, l’équipe médicale de pédopsychiatrie va procéder à de nombreux examens, prescrire plusieurs traitements médicamenteux, toujours avec l’accord des parents, pour tenter de stabiliser et d’apaiser cette enfant diagnostiquée bipolaire.

La prise en charge sera longue, avec des hauts et des bas, car à chaque traitement essayé, l’enfant va mieux. Mais elle rechute plus fort, développant à chaque fois des délires mystiques et une agressivité croissante. Au bout de plusieurs mois de prise en charge, l’équipe médicale va enfin découvrir pourquoi l’enfant rechute systématiquement et pouvoir l'aider durablement.

Si vous souhaitez plus d'informations sur la bipolarité, vous pouvez visiter le site de l'association Fondamental.

