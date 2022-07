Les injections clandestines d'acide hyaluronique inquiètent l'autorité du médicament

"Ces pratiques réalisées par des non-médecins sont dangereuses et interdites". Dans un communiqué diffusé ce lundi 11 juillet, l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) alerte sur les injections clandestines d'acide hyaluronique. Cet acte de médecine esthétique peut dégénérer en effets secondaires grave et doit absolument être effectué par des médecins, rappelle l'institution, qui s'inquiète d'un nombre grandissant de problèmes à la suite de procédures non autorisées.

L'ANSM rappelle en effet qu'en cas de complications ou effets indésirables comme une allergie au produit injecté (choc anaphylactique), une nécrose ou ischémie (vaisseau sanguin bouché), seuls les médecins habilités "savent les prendre en charge" grâce à un "traitement médical adapté".



L'acide hyaluronique est un gel qui est notamment utilisé par les médecins esthétiques pour diminuer les rides. Mais ces injections sont également pratiquées illégalement par des personnes non habilitées, comme c'est de plus en plus le cas. Et si l'intervention n'est pas correctement réalisée, cela peut très vite dégénérer. "Des effets indésirables, pouvant aller jusqu'à des infections graves ou des nécroses de la peau, sont majoritairement liés à des pratiques non conformes, telles qu'un non-respect des conditions d'hygiène ou une injection mal réalisée", souligne l'ANSM. Les complications peuvent aussi être causées par la qualité douteuse de l'acide utilisé, l'agence rappelant qu'il est essentiel de pouvoir assurer la traçabilité du produit.

Une quarantaine de signalement recensés

Plusieurs témoignages de patientes ayant subi les conséquences désastreuses d'actes mal effectués, comme des abcès locaux ou des infections généralisées, ont témoigné ces derniers mois. C'est notamment le cas de deux influenceuses qui ont raconté le calvaire qu'elle vivait depuis.

Depuis le début de l'année, une quarantaine de signalements d'effets secondaires liés à l'injection d'acide hyaluronique par des personnes non autorisées ont été recensés par l'ANSM.

