Coronavirus : comment avance la campagne de vaccination en France ?

publié le 11/02/2021 à 17:10

L'Europe a fait son mea culpa et a expliqué avoir été "trop optimiste" sur les livraisons de vaccin, "trop confiante". Toutefois, la campagne de vaccination devrait s'accélérer quelque peu dans les semaines à venir. Entre 3,5 et 4 millions de personnes devraient être vaccinées d'ici la fin du mois en France.

De nouveaux rendez-vous vont être ouverts dans les prochaines heures pour être vacciné avec des dizaines de milliers de créneaux. Mais attention à ne pas se réjouir trop vite, inutile de se connecter sur les plateformes numériques car ces nouveaux créneaux sont en réalité préemptés par les personnes de plus de 75 ans qui sont déjà sur liste d'attente, et elles sont nombreuses. Donc logiquement, si vous êtes inscrit sur liste d'attente, votre centre de vaccination va peut-être vous contacter aujourd'hui pour vous proposer des dates dans les quatre semaines qui viennent.

Toutefois, cela risque de ne pas concerner toute la France puisque contrairement au site du ministère de la Santé, tous les centres n'ont pas ouvert de liste d'attente. De nombreuses personnes ne parviennent pas à s'inscrire.

Impossible de prendre rendez-vous pour les 65-75 ans

Les personnes entre 65 et 75 ans ne sont toujours pas concernées par ces nouveaux créneaux. Ça va venir, mais pour le moment il est vrai que ce sont les oubliés de cette première partie de la campagne de vaccination : ils sont entre les plus de 75 ans qui vont être vaccinés avec les produits de Pfizer/BioNtech et Moderna, et les moins de 65 ans qui vont bénéficier des deux doses d'AstraZeneca, soit à peu près entre 6 et 8 millions de personnes.

Les 65-75 seront alors vaccinés dès que toutes les tranches d'âge autour d'eux auront reçu leurs doses, donc pas avant le printemps. Le personnel soignant qui va se faire vacciner avec AstraZeneca va peut-être libérer des doses d'ARN messager, mais elles seront de toutes façons d'abord utilisées par les plus de 75 ans. Donc pour les 65-75 il est impossible de prendre rendez-vous pour le moment. Le ministère de la Santé comprend l'impatience de ce public. Si on avait 70-80 millions de vaccins à base d'ARN messager, il serait vacciné comme les autres, toutefois on l'a compris, ce n'est pas le cas.

5,5 millions de doses attendues en France en février

Concernant les Ehpad, la campagne de vaccination suit son cours : 67,3% des résidents ont reçu une dose, 15,5% les deux doses, révèlent les chiffres de la Direction générale de la Santé, publiés hier soir. 80% ont donné leur accord, tous ne sont pas encore vaccinés car la campagne peut être suspendue dans un établissement quand il y a un cluster, ou que la personne âgée vient d'avoir le coronavirus ou qu'elle a été cas contact, par exemple. Le gouvernement s'engage néanmoins à ce qu'elle soit vaccinée un peu plus tard. À savoir que les doses sont sanctuarisées dans les Ehpad, ce n'est pas du tout la même distribution que dans les centres de vaccinations.

AstraZenaca va livrer un peu plus de vaccins qu'attendus, normalement il doit y avoir un arrivage aujourd'hui, puis deux autres le 17 et le 28 février, pour un peu plus d'un million de doses. Pfizer doit pour sa part livrer 2 millions et demie de vaccins en février. Au total, avec Moderna, 5,5 millions de doses devraient arriver sur notre territoire ce mois-ci.