12. Coronavirus : le bac et le brevet 2020 seront-ils dévalués à cause de la crise ?

publié le 03/04/2020 à 18:23

Jean-Michel Blanquer a annoncé ce vendredi 3 avril que les épreuves du bac et du brevet 2020 seraient validées par le biais du contrôle continu. C'est une première. Un diplôme ainsi obtenu a-t-il la même valeur sur le marché du travail que celui qu’on décroche en suant sang et eau pendant plusieurs jours ?

"Ça supprime les aléas du concours, c'est sûr, explique François Lenglet. On peut penser qu’avec un contrôle continu, le lycée d’origine du bachelier comptera bien plus qu’auparavant. Bien plus que quand l'examen national est organisé. Un lycée réputé bon est supposé noter plus sévèrement qu'un établissement où les élèves sont d’un moins bon niveau." C’est une forme de "sélection sociale" par rapport à un concours corrigé à l’aveugle au plan national.

Ce critère d’origine pourrait servir à la sélection des candidats à l’entrée des universités ou dans les autres formations de l'enseignement supérieur, sauf pour les classes préparatoires qui considèrent les bulletins de première et de terminale.

C'est une situation unique. On manque d’éléments de comparaison. Il n’y qu’une référence en réalité, une année où le bac a été chamboulé : 1968. L’écrit avait été supprimé, c’est un bac exclusivement oral qui a été organisé cette année-là. Les gens disaient "On nous l’a presque donné". Une étude de 2005 qui montre que grâce à cet examen aménagé l’accès aux études supérieures a été bien plus large. Du coup, les lycéens de l’époque (nés en 1948-49) ont une meilleure formation par la suite et de meilleurs salaires pendant toute leur vie professionnelle.

