publié le 07/07/2019 à 13:30

Le Néerlandais Mike Teunissen parviendra-t-il à conserver le maillot jaune ? Si sa formation Jumbo fait partie des candidates à la victoire d'étape, ce contre-la-montre par équipes de 27,6 km dans les rues de Bruxelles peut permettre à l'un des favoris à la victoire finale d'endosser la tunique de leader.

Outre Jumbo, les favoris sont a priori Deceuninck, qui détient le titre mondial dans la discipline, Ineos, Education First, Mitchelton et Bahrain. Le chronométrage, jusqu'au centième de seconde, est basé sur le quatrième homme de chaque formation. Ces temps sont reportés au classement général individuel.

L'an passé à Cholet (35,5 km), lors de la 3e étape, la victoire était revenue à la formation BMC de Greg Van Avermaet, qui avait repris le maillot jaune au Slovaque Peter Sagan. La Sky avait concédé 4 secondes, AG2R La Mondiale 1 minute 15 et la Groupama-FDJ 1'42".

Le film de la journée :

13h40 - L'équipe Ineos de Bernal et Thomas s'élancera en première, la Jumbo du maillot jaune Teunissen en dernière :



14h30 : Ineos

14h35 : Arkea-Samsic

14h40 : Astana

14h45 : Groupama-FDJ

14h50 : AG2R La Mondiale

14h55 : Movistar

15h00 : Total Direct Energie

15h05 : CCC

15h10 : UAE Emirates

15h15 : Trek

15h20 : Katusha

15h25 : Cofidis

15h30 : Dimension Data

15h35 : Sunweb

15h40 : Bora

15h45 : Lotto

15h50 : Mitchelton

15h55 : Bahrain

16h00 : Education First

16h05 : Deceuninck

16h10 : Wanty

16h15 : Jumbo



13h30 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette 2e étape en direct.

Tour de France 2019 : le parcours de la 2e étape Crédit : Laurence SAUBADU / AFP