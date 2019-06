publié le 27/06/2019 à 08:04

Cela faisait une trentaine d'années que l'on avait découvert les halichondrines chez les éponges de mer "dans des quantités minuscules". Ces molécules ont des effets anticancer constatés lors de tests sur des souris et contre des cellules cancéreuses humaines en laboratoire. La complexité de cette molécule n'avait jusqu'ici pas permis de la synthétiser, freinant la recherche.



Des chercheurs de Harvard ont réussi récemment à reproduire artificiellement ces molécules. Et ce en quantité suffisante (plus de 10 mg) pour que le processus en vue d'une commercialisation sous forme de médicament soit lancée, a noté The Harvard Gazette. Un véritable exploit, puisque la revue a relevé que la molécule est si complexe qu'"il existe environ 4 milliards de façons de se tromper".

"Cette fabrication s'est faite dans les conditions de bonnes pratiques de fabrication exigées par l'industrie pharmaceutique", selon Futura Sciences. Elle est le fruit d'un partenariat entre l'université d'Harvard et le laboratoire pharmaceutique japonais Eisai. Le laboratoire a lancé un essai de clinique, pour l'instant à la première phase, en vue de la commercialisation du médicament.