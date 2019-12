publié le 27/12/2019 à 07:17

Ce n'est pas une grande surprise. Comme chaque année, la grippe arrive et s'installe dans quatre régions. L'épidémie est en hausse flagrante depuis 10 jours en Île-de-France, en Occitanie. Les Pays de la Loire sont également touchés tout comme la Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Grâce à des campagnes de prévention, la couverture vaccinale a augmenté et pourtant de plus en plus de personnes ressentent cette immense fatigue avec fièvre et nez bouché. Deux indicateurs ne trompent pas. Le nombre de consultations pour syndrome grippal enregistré par SOS médecins est en augmentation ainsi que le nombre de passage aux urgences : près de 1.800 contre 1.200 la semaine précédente.

Hospitalisation en hausse également avec le signalement depuis début novembre de 47 cas graves. L'âge moyen de ces patients est de 54 ans. La majorité d'entre eux présentaient des facteurs de risque et n'étaient pas vaccinés.

Pour se protéger et protéger son entourage, sachez qu'il est encore temps de se faire vacciner, surtout si on a plus de 65 ans, si on souffre d'une maladie chronique, si on est atteint d'obésité sévère ou si on attend un bébé. Mais il ne faut vraiment pas tarder. Après l'injection, il faut 15 jours à l'organisme pour développer les anticorps qui neutraliseront le virus.

À écouter également dans ce journal

Miss France - Clémence Botino est ciblée par des attaques racistes sur les réseaux sociaux depuis son élection mi-décembre. Le CRAN dépose plainte et demande aux autorités de se réveiller.

Iran - Une chercheuse franco-iranienne est emprisonnée à Téhéran depuis plusieurs mois. Elle est accusée d'espionnage. Avec l'une de ses consœurs australiennes, elle entame une grève de la faim.

Grève - La grève se poursuit et dépasse désormais le nombre de jours de celle de 1995. Le trafic sur les rails s'améliore mais reste perturbé. 6 TGV sur 10 devrait rouler aujourd'hui, 1 intercité sur 3, 4 TER sur 10.