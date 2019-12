publié le 27/12/2019 à 04:42

La Franco-Irannienne Fariba Adelkhah et l’Australienne Kylie Moore-Gilbert, ont informé commencer "une grève de la faim commune au nom de la liberté académique", dans une lettre retrouvée mardi 24 décembre. Depuis plusieurs mois, ces deux chercheuses, accusées d'espionnage, sont détenues dans la prison d'Evin à Téhéran.

Dans cette correspondance, elles dénoncent l'emprisonnement injustifié "de tous les chercheurs et universitaires en Iran et au Moyen-Orient" qui ont fait l'objet, comme elles, d'accusations "fabriquées". Elles témoignent également de conditions de détention difficiles, notamment des actes de "torture psychologique" et des "violations" des droits de l'Homme, rapport Le Monde. “En ce réveillon de Noël, nous vous demandons de nous rejoindre, le temps d’une journée dans notre privation d’eau et de nourriture afin d’exprimer votre solidarité avec nous“, ajoutent-elles.

Fariba Adelkhah, anthropologue spécialiste du chiisme et directrice de recherche au CERI de Sciences Po Paris, est détenue depuis juin 2019 pour espionnage. L’Australienne Kylie Moore-Gilbert est chercheuse au centre d’études sur l’islam de l’université de Melbourne a été en septembre 2018. Elle a été condamnée à dix de prison, probablement pour espionnage également.

Le Ceri confirme la grève de la faim entamée par Fariba Adelkhah et sa codétenue Kylie Moore-Gilbert. En ce jour de Noël, notre solidarité et nos pensées d'espoir vont vers Fariba, Roland et tous les autres prisonnières et prisonniers de l'arbitraire. #FreeFariba #FreeRoland — CERI Sciences Po (@CERI_SciencesPo) 25 décembre 2019

Mercredi 11 décembre, l'appel d'Emmanuel Macron à libérer les deux scientifiques d'un enfermement qu'il a considéré “intolérable“ s'était heurté à un refus de la part des autorités iraniennes. En octobre, la République islamique avait dénoncé “l'ingérence" de la France dans ses "affaires intérieures“ alimentant un peu plus les tensions diplomatiques entre les deux pays.