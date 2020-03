publié le 19/03/2020 à 07:19

Quand certains se plaignent de toujours rester à la maison, d'autres aimeraient bien ne pas avoir à travailler. C'est le cas du secteur du BTP qui demande un arrêt temporaire pour s'organiser. Entre ceux qui n'arrive pas à rejoindre leur lieu de travail et ceux qui ont peur pour leur santé, c'est la pagaille.

"C'est la panique partout" détaille Jacques Chanut, le Président de la Fédération française du bâtiment. Il dénonce une "incohérence entre les secteurs" et "des maîtres d'ouvrage qui voulaient que cela continue, d'autres qui envoyaient des ordres de service d'arrêts de chantiers."

"Tout ça est totalement désorganisé, explique-t-il. Et puis on a surtout des collaborateurs, des compagnons, qui ne veulent pas aller travailler. Donc nous, on ne peut pas dans ces conditions les obliger à aller travailler. D'autant que, très honnêtement, on n'a pas de réponse sur les conditions sanitaires qui permettent d'assurer la sécurité et la santé de nos compagnons."

Marseille - La gérante d'une pharmacie a été interpellée mercredi car elle vendait des masques de protection, une pratique interdite car ils sont réservés aux seuls malades et aux médecins.

Confinement - Tolérance zéro dans les rues : plus de 4.000 amendes ont été infligées mercredi en France pour non-respect des mesures de confinement.

Politique - Alors que le nombre de malades augmente de façon exponentielle en France, le Parlement doit adopter ce jeudi après-midi "l'état d'urgence sanitaire".