Les infos de 6h - Propos du Pr Caumes : "Je me demande si on vit dans le même pays", s'insurge une é

publié le 03/08/2020 à 07:03

Faut-il laisser les jeunes se contaminer entre eux ? C'est la proposition choc du professeur Caumes, médecin à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Cela permettrait selon lui, de favoriser une "immunité collective", à condition que les jeunes restent entre eux et ne contaminent pas leur famille.

Une idée qui est loin de convaincre le monde scientifique, et l'épidémiologiste Catherine Hill, invitée de RTL ce dimanche. "Je ne suis pas du tout d'accord avec le professeur Caumes et je me demande si on habite le même pays. Les jeunes travaillent avec des vieux, croisent des vieux tout le temps, ils ne vivent pas dans une bulle", affirme Catherine Hill.

Selon l'épidémiologiste, "tout cela est vraiment une très très mauvaise idée". Une telle mesure ne permettrait pas d’atteindre l'"immunité collective", comme le dit le professeur Caumes "et en plus cela ferait beaucoup de dégâts aussi chez les vieux", poursuit-elle.

