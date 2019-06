publié le 12/06/2019 à 10:25

Dernière ligne droite avant le verdict sur un éventuel déremboursement de l'homéopathie. La Haute autorité de santé (HAS) publiera son avis définitif le 28 juin et il reviendra ensuite au gouvernement de trancher cette question très polémique. La commission de la transparence de l'organisme public auditionnera les trois laboratoires concernés (Boiron, Lehning et Weleda) ce mercredi 12 juin pour entendre leurs arguments.



Une décision qui aura des répercussions sur l'emploi des ces entreprises pharmaceutiques. En cas de déremboursement, la moitié des 2.600 emplois pourraient être supprimés aux laboratoires Boiron. "Il y a une grande inquiétude chez les salariés Boiron (...), mais il y a aussi de la colère de voir leur travail qui est remis en cause", explique sur RTL Alain Cohard, délégué syndical central CFE/CGC. "Il faut rappeler que les salariés des laboratoires Boiron fabriquent des médicaments", insiste-t-il.

Face à la polémique sur l'efficacité discutée de l'homéopathie et au coût de son remboursement, le syndicaliste s'insurge : "Lorsque j'entends un médecin parler d'effet placebo, je voudrais lui dire que l'on ne fabrique pas que des médicaments à usage humain remboursable. On fabrique aussi des médicaments vétérinaires. Il faudra que l'on m'explique l'effet placebo, sur un élevage de poules".



Controversée au sein du corps médical, l'homéopathie consiste à administrer des substances en quantité infinitésimale, dans l'espoir de soigner certaines affections. Une pratique qui reste appréciée des Français : 72% "croient en ses bienfaits", selon un sondage Odoxa publié en janvier.