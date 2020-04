et Odile Pouget

publié le 21/04/2020 à 06:30

Même si on a dépassé la triste barre des 20.000 morts ce lundi en France, la pression continue de s'alléger dans les hôpitaux. Mais surtout, en restant chez eux, les Français ont contribué à casser la chaîne de contamination d'après une première étude précise de l'Institut Pasteur.

"Ce confinement a vraiment eu un impact énorme sur la transmission de ce virus. On estime que le confinement a permis de réduire le taux de transmission de 84%. Avant le confinement, une personne infectée transmettait le virus à plus de 3 personnes, maintenant elle le transmet à moins d'une personne", nous explique l'auteur principal de l'étude, Simon Cauchemez.

Cependant, moins de 6% des Français ont été infectés par le coronavirus, un niveau très insuffisant pour éviter une deuxième vague épidémique si toutes les mesures étaient intégralement levées après le 11 mai, selon les estimations publiées mardi par l'Institut Pasteur. Par conséquent, "au sortir du confinement, si on veut éviter une deuxième vague importante, des mesures doivent être maintenues", précise Simon Cauchemez.

Aviation - Virgin Australia a annoncé mardi se mettre volontairement en cessation de paiements, devenant la première grande compagnie aérienne à s'effondrer sous le choc de l'épidémie de coronavirus.

Pétrole - Le cours du baril de pétrole américain, qui était devenu négatif lundi pour la première fois de son histoire en raison de la saturation des stocks et de l'effondrement de la demande liés à la crise du coronavirus, rebondit mardi matin en Asie et revient légèrement au-dessus de zéro.



Tuerie au Canada - Le nombre de morts est passé de 15 à 18, toujours pas de mobile identifié. Une quinzaine de scènes de crime, un tueur au mobile inconnu : l'enquête sur la pire tuerie de l'histoire du Canada, une "tragédie", selon Justin Trudeau, s'annonce longue et complexe alors qu'émergent les premières révélations sur son auteur.