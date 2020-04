Confinement : "Je suis sur le point de craquer"

publié le 21/04/2020 à 02:15

Manoel n'est plus avec sa copine depuis plusieurs mois. Au départ, tout allait bien entre eux. Porteur d'un handicap, il lui avait dit que cela pourrait être difficile parfois. Elle semblait en avoir conscience et l'accepter. Mais fin décembre, elle a rompu car elle estimait que Manoel ne s'occupait pas assez d'elle. Manoel ne comprend pas ce reproche.

Carla a une maladie chronique. Depuis le début du confinement, elle est au chômage partiel. Avec sa maladie chronique, elle angoisse de ne pas pouvoir retourner travailler. Cette angoisse commence à devenir de plus en plus obsessionnelle.

La semaine dernière, le mari de Laetitia a été violent . Ce n'était pas la première fois. Laetitia et son mari ont deux enfants en bas âges. Elle a peur des répercussions que ces actes peuvent avoir sur eux. Elle envisage de porter plainte et de quitter son mari, mais n'arrive pas à franchir le pas.

Pierre vit sur une péniche à côté de la péniche de son ex-compagne. Il sont restés 7 ans ensemble. Elle l'a quitté suite à une infidélité cet été. Mais le confinement est en train de rapprocher Pierre de son ex-compagne.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Références citées à l'antenne :

- Solitud'écoute : 0 80047 47 88 (appel gratuit et anonyme)

Pour les plus de 50 ans, tous les jours de 15h à 20h

- Violences Femme Info : 39 19 (appel gratuit)

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00. Appel anonyme et ne figurant pas sur les factures de téléphone.

- Urgences 114 : 114 (appel gratuit)

numéro national accessible par visiophonie, tchat, SMS ou fax, 24H/24, 7J/7

- 08 019 019 11 : Numéro d'écoute gratuit et anonyme pour hommes violents

tous les jours de 9 à 19h tous les jours

Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

ou depuis la Belgique au 02.337.60.80 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35ct/sms )

- écrivez-nous par mail sur caroline.dublanche@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook