Avec la propagation du variant indien en France, il est préférable de rester vigilant. Pourtant, les forces de l'ordre sont de plus en plus sollicitées pour faire respecter le couvre-feu à 23 heures comme avec l'évacuation des Invalides deux fois ce week-end à Paris.

Ce week-end, Paris était une fête et notamment aux Invalides. "Dehors il y a a plein de monde, sur les pelouses aussi donc le couvre-feu ne sert à rien (...) 23 heures, ça n'empêche pas de sortir", explique un fêtard.

La plage de Nice, s'est elle aussi transformée en piste de danse. Des centaines de personnes sont à chaque fois présentes, et ce sont souvent des jeunes qui se retrouvent avec de la musique. Pour des étudiants présents, les examens sont terminés. Après plus de six mois de couvre-feu, la lassitude a pris le dessus, et ce week-end, ils voulaient tout simplement en profiter.

Malgré tout, la date du 30 juin reste dans toutes les têtes au moins pour le symbole, avec la fin des ultimes restrictions.

À écouter également dans ce journal

Roland-Garros : Le numéro 1 mondial de tennis, Novak Djokovic a remporté dimanche 13 juin son deuxième Roland-Garros contre le grec Tsitsipás en cinq sets. Il a décroché son 19ème titre en Grand Chelem.

G7 : Les dirigeants promettent des vaccins aux pays pauvres, 1 milliard de doses. Ils demandent aussi à la Chine davantage de transparence sur l'origine du Covid-19.

Corse : La pollution s'éloigne encore un peu plus des côtes. La nappe d'hydrocarbures se dirige vers le sud. Quatre tonnes ont déjà été récupérées après un probable dégazage de navire. 40 kilomètres de plage restent fermés dans l'est de l'île.