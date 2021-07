Boire trop de café pourrait réduire la taille du cerveau

C'est bien connu, le café a de nombreux bienfaits sur la santé telles que la diminution du risque de certains cancers, l'amélioration de la réactivité ou encore ses effets sur la mémoire. Pourtant, consommé avec excès, le café ne serait pas si bon que ça pour la santé.

Selon une étude publiée le 24 juin dernier dans le Nutritional Neuroscience et menée par des chercheurs de l'Australian Centre for Precision Health de l'Université d'Australie-Méridionale (UniSA), boire trop de café pourrait nous causer certains problèmes.

Parmi les 400.000 participants à cette large enquête, les chercheurs ont analysé les données de l'IRM que 17.702 consommateurs de café âgés de 37 à 73 ans, avaient passé. Et parmi eux, 53% ont montré un risque accru de démence. Pour les chercheurs, les grands consommateurs de café ingurgitent plus de six tasses de cette boisson par jour. Mais en dessous de ce chiffre, les risques sont beaucoup moins importants d'un point de vue cognitif.

Risque d'AVC et diminution de la taille du cerveau

Autre risque pour les personnes ayant une consommation excessive de café : l'accident vasculaire cérébral, autrement dit l'AVC. Puisque au-delà de six tasses de café par jour, le risque de faire un AVC augmente.

Par ailleurs, l'étude met en avant le fait que le volume du cerveau pourrait diminuer en cas de trop grande consommation de café. Toutefois, les scientifiques ne conseillent pas d'arrêter totalement cette boisson, mais tout simplement, de la boire avec modération.