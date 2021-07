Jeux Olympiques 2021 : les démons dans la tête de Simone Biles

La jeune américaine et super-star de la gymnastique Simone Biles a confié les raisons de son abandon lors de la finale du concours général par équipes contre la Russie. Après un agrès, la gymnaste paraissait à côté de ses pompes, et bien loin de ses standards. Elle s'est alors retirée de la salle et est passée au statut de remplaçante.

Après l'épreuve, l'Américaine a expliqué avoir "des démons dans la tête". "Dès que je monte sur le tapis, c'est juste moi et ma tête... traiter avec des démons dans ma tête (...) Je dois faire ce qui est bon pour moi et me concentrer sur ma santé mentale et ne pas compromettre ma santé et mon bien-être", a-t-elle expliqué à la presse.

La forte pression psychologique est la principale raison de son mal-être, alors qu'elle est en lice dans 6 finales lors de ces Jeux de Tokyo. "Je n'ai plus autant confiance en moi qu'avant, je ne sais pas si c'est une question d'âge. Je suis un petit plus nerveuse quand je fais mon sport. J'ai l'impression que je ne prends plus autant de plaisir qu'avant".

Pas le premier cas

Des propos qui font fortement penser à ceux tenus par la tenniswoman japonaise Naomi Osaka avant Roland Garros au sujet de la pression médiatique. Elle a dû se retirer du tournoi après le premier tour pour préserver sa santé mentale, et a fait un retour sur ces JO, mais a été sortie ce mardi matin en 8e de finale.

À l'heure actuelle, la délégation américaine ne sait toujours pas si Simone Biles peut prendre part aux autres compétitions de ces Jeux. À Rio, elle avait remporté 4 titres olympiques.