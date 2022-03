Malgré deux années de confinement et d'isolement strict des malades, les règles autour de l'épidémie de la Covid-19 ont été finalement remaniées à l'approche de la présidentielle. Les personnes testées positives pourront se rendre dans leur bureau de vote où aucun test ne sera exigé.

Le porte parole du gouvernement, Gabriel Attal, appelle au bon sens de chacun les 10 et 24 avril prochains : "Pour des personnes qui seraient contaminées par la Covid-19 dans les jours précédents le vote, elles pourront aller voter mais nous leur recommandons de porter un masque. C'est un appel à la responsabilité individuelle puisqu'il n'y aura pas de passe sanitaire et de passe vaccinal ou de test exigé".

D'un point de vue épidémiologique, cette décision comporte néanmoins certains risques selon Gilles Pialloux, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Tenon : "L'infectiologue a une autre vision. On est quand même censés protéger les personnes et quand on est à ce niveau là de laisser circuler le virus, c'est un choix qu'ont fait plusieurs pays, dont la France, cela ne me choque pas tant que ça".

"Entre deux tours électoraux, cela fait beaucoup de monde et si on est dans une incidence de circulation virale très intense, à plus de 1.000 pour 100.000 habitants, il pourrait y avoir un millions de cas supplémentaires en deux semaines", souligne Gilles Pialloux. "Mais je comprends bien qu'on ne peut pas empêcher (le vote) et qu'il n'y a pas les moyens structurels", ajoute-t-il.

