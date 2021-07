C'est une étude inquiétante autour de la contamination aux métaux lourds. Santé publique France relève que le corps humain, y compris ceux des enfants, est contaminé à l'arsenic, au chrome, au nickel ou encore au mercure.



L'étude a été réalisée à partir de prélèvements d'urine, de sang et de cheveux sur une population âgée de 6 à 74 ans. Ces substances étaient présentes dans 97% à 100% des échantillons, avec des valeurs supérieures aux limites sanitaires pour l'arsenic et le cadmium.

Le cadmium est présent à l'état naturel dans la croute terrestre. Mais, il est aussi dans certains engrais et donc dans notre alimentation. C'est dans les céréales du petit-déjeuner que les enfants y sont exposés, et les adultes par le tabac. Quant à l'arsenic et au chrome, c'est notre consommation de poisson et de produits de la mer qui nous y expose parce que mers et océans sont de plus en plus pollués. Toutes ces substances peuvent être à l'origine de cancers et de maladies chroniques du rein et du cœur.

Comment réduire notre exposition à ces produits ? Principalement, en variant notre alimentation. Par exemple, le poisson, plus il est gros, plus il contient d'arsenic. Donc, vous pouvez alterner le thon, le saumon avec des poissons plus petits comme les sardines et les harengs. Et puis pour le cadmium, c'est principalement la consommation de tabac qu'il faut freiner.

À écouter également dans ce journal

International - La Catalogne est touchée par une forte hausse des contaminations liées au variant Delta du Covid-19. Cette cinquième vague inquiète sur place alors que la saison estivale vient à peiner de débuter.

Coronavirus - Jeudi, le Premier ministre Jean Castex recevra les associations d'élus locaux pour aborder le sujet de la vaccination obligatoire contre le Covid-19.



Justice - Soupçonné de conflit d'intérêt, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti est convoqué devant la Cour de justice de la République, le 16 juillet, en vue d'une mise en examen.