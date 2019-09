publié le 09/09/2019 à 19:53

Quand le couple Morel s’installe à Mas-Cabardès (Aude), au pied de la Montagne Noire, ils pensent enfin avoir trouvé le lieu dont ils rêvent pour fonder une famille. Mais 7 ans plus tard, "c'est devenu un enfer. Personne ne nous avait prévenus", souffle Denis Morel.

La région est en effet en proie à une vaste source de pollution. Aujourd’hui, leurs deux garçons, Benoit, 9 ans et Lucas, 7 ans, présentent des taux d’arsenic dans leurs urines très élevés : 15 et 20 µg/g de créatinine, alors que la valeur maximale est de 10 pour un adulte.

Lors des pluies torrentielles qui ont fait 15 morts il y a un an, les eaux ont ruisselé sur le site de Salsigne où a été exploitée la plus grande mine d'or d'Europe, qui est aussi la plus grande mine d'arsenic au monde, de 1892 à 2004, charriant des métaux lourds, classés cancérigènes en cas d'exposition régulière.

"Un tchernobyl à ciel ouvert!"

"Vous trouvez ici du bismuth, du cuivre, du soufre, du cyanure et donc de l’arsenic", explique Frédéric Ogé, ancien chercheur au CNRS et spécialiste des sites pollués.



La Préfecture de l'Aude, pour l’instant, botte en touche et renvoie les habitants vers les recommandations diffusées auprès d'eux, comme celle de ne pas consommer les fruits et légumes cultivés dans leur jardin ou de nettoyer très régulièrement les sols de leur maison.