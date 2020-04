publié le 01/04/2020 à 17:59

Cinq nouvelles plaintes concernant l'épidémie de coronavirus ont été déposées à la Cour de justice de la République, a appris RTL ce mercredi 1er avril. D’après une source judiciaire, l’une d’elle, déposée par l’avocate Khadija Aoudia, émane de 33 détenus et vise Edouard Philippe et Nicole Belloubet pour non assistance à personne en danger.

Une autre, annoncée la semaine dernière par l’avocat Nabil Boudi, émane d’un patient malade et vise Edouard Philippe et Agnès Buzyn. La troisième est déposée par la famille d’un patient malade et vise Olivier Veran et Agnès Buzyn. Un particulier a également déposé plainte contre tous les ministres qui siègent au Conseil de défense (Christophe Castaner, Jean-Yves Le Drian, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Édouard Philippe, Florence Parly). Enfin, une association a déposé plainte contre le Premier ministre et Agnès Buzyn.

La Cour de justice, qui a pour fonction de juger les ministres dans l'exercice de leurs fonctions, a reçu à ce jour onze plaintes visant des membres ou des ex-membres du gouvernement pour leur gestion de l’épidémie de Covid-19. Elles ont été transmises pour avis à la Commissions des requêtes qui devra dire pour chacune si une instruction doit être ouverte.